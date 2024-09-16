В Харькове мужчина бросил гранату в знакомого: подробности (фото)

Спор закончился взрывом

В Харькове во время спора мужчина с балкона бросил в знакомого боевую гранату. В результате взрыва пострадавший получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что инцидент произошел 14 сентября в доме по ул. Героев Труда.

Следствие выяснило, что во время разговора между 43-летним харьковчанином и его 34-летним знакомым возник конфликт. После чего подозреваемый пошел в комнату и взял гранату РГД-5, которую незаконно хранил у себя дома. Вернувшись на балкон, он выдернул предохранительную чеку с кольцом и бросил боевой припас в сторону своего собеседника. При этом подозреваемый находился на балконе первого этажа, а его товарищ – на улице.

В результате взрыва пострадавший получил значительные телесные повреждения, но благодаря своевременной медицинской помощи скорой мужчина выжил. Злоумышленник задержан. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый — харьковчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он обвинялся в незаконном обороте наркотических средств и воровстве.

В настоящее время 43-летнему мужчине сообщено о подозрении по фактам оконченного покушения на умышленное убийство и приобретение, хранение боевого припаса без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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