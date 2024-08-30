Убил любовницу и ее семилетнюю дочь: в России разыскивают вернувшегося из Украины экс-вагнеровца

Мужчина уже был осужден за убийство девушки в 2022 году

Очередной экс-боец ППК "Вагнер" подозревается в убийстве 27-летней девушки и ее 7-летней дочери. Инцидент произошел в Пермском крае, в городе Чусовой. Напомним, в Кировской области РФ вагнеровец уже вторично избежал наказания за повторное убийство.

Об инциденте в Чусовом сообщили в Следственном комитете Пермского края. Отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство.

"29 августа 2024 года в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Тела 27-летней Екатерины и ее 7-летней дочери были обнаружены в квартире по улице Матросова. Вскоре установили и личность подозреваемого в убийстве: им оказался ее парень, 27-летний Артем Бучин.

Бучин воевал на войне в Украине, но получил минно-осколочное ранение правой ноги и после лечения уехал в отпуск в родной город. В настоящее время он объявлен в розыск.

Бучина объявлена в розыск

По словам знакомых семьи, убитая женщина была сожительницей Бучина, девочка была ему не родной дочерью. У пары также был общий ребенок: по неподтвержденным данным, подозреваемый мог забрать маленького сына с собой, а само преступление было совершено еще 28 августа.

Убитая девушка с дочерью и подозреваемый в убийстве

Сообщается, что Бучин по-прежнему имел незаурядные проблемы с законом. Он был судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия, а также убийство.

В 2022 году Артем Бучин убил молодую медсестру, 23-летнюю Татьяну Рекутину. Известно, что она уехала на такси из бара и исчезла, поисковики нашли ее тело через два дня. По словам мужчины, на преступление он пошел, потому что его "переклинило".

После убийства Бучин даже пытался покончить с собой, но неудачно. Экспертиза сочла его вменяемым. В феврале 2023 года Бучин был приговорен к 20 годам колонии, однако мужчина просидел недолго — заключил контракт с ЧВК и отправился на войну в Украине. В 2024 году Бучин вернулся с войны в отпуск и должен был находиться в Чусовом с 13 августа по 12 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в РФ уже осужденный за убийство зек-вагнеровец снова совершил преступление и хотел скрыться на фронте.