В Киевской области женщина сгорела заживо во дворе собственного дома (фото)

Бездыханное тело было обнаружено на пепелище

В Вышгородском районе Киевской области произошла трагедия — здесь во дворе собственного дома сгорела 82-летняя женщина. Как выяснилось, она палила сухостой, но попала в огненную ловушку и не смогла выбраться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Украинцев призвали не сжигать сухую траву и напомнили, что за это им грозит внушительный штраф.

Трагический случай произошел в селе Сукачи Вышгородского района. Здесь был обнаружен обгоревший труп 82-летней женщина.

Спасатели получили информацию о том, что на территории частного домовладения горит сухая трава. Площадь возгорания составляла около 0,9 га.

Прибыв на вызов бойцы ГСЧС оперативно приступили к ликвидации возгорания. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 82-летняя хозяйки дома, которая решила навести порядки во дворе и начала сжигать сухую траву.

В какой-то момент женщина потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и сгорела живьем. Ее обугленный труп и обнаружили спасатели.

Аналогичный случай произошел недавно в селе Волосень Бучанского района. Там, во время выжигания сорняков, погибла 81-летняя женщина.

Трагедия произошла в селе Сукачи

Спасатели напомнили, что в Украине запрещено на законодательном уровне сжигать сухую растительность. Пожары в экосистемах могут повлечь за собой тяжелые последствия, в том числе неконтролируемое распространение огня на дома и другие сооружения.

Кроме того, огонь разрушает плодородный слой почвы, а также может повлечь за собой гибель животных и людей.

"Административная ответственность за обжиг стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен. Если вы заметили возгорание на открытых территориях — уведомите об этом Службу спасения по номеру 101", — напомнили спасатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ночью в Киеве неизвестные подожгли военный автомобиль. Оогонь перекинулся на другие машины и транспортніе средства получили существенные повреждения.