На глазах детей: в Киеве мужчины устроили разборки со стрельбой (эксклюзивное видео)

Один из мужчин получил ранения

В Киеве в районе ЖК Амурский (Голосеевский район) произошла драка со стрельбой. В ее результате один мужчина получил ранение.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Что стало причиной конфликта между мужчинами неизвестно.

Отмечается, что стрелял мужчина в черном. Поначалу он пытался остановить нападавшего выстрелами в землю, но безрезультатно. На кадрах видно, что ему также пришлось пару раз ударить оппонента по лицу.

Предварительно известно, что мужчина в розовом был в состоянии алкогольного опьянения. Похоже, что одна из пуль задела его ногу, поскольку на асфальте перед домом образовалась лужа крови.

Как видно на видео, драка произошла посреди белого дня, когда на соседней площадке находились дети. Кроме того, во время схватки мужчины едва не попали под колеса проезжавшего мимо автомобиля.

Как сообщалось ранее, известная в Днепре активистка и жена военнослужащего Леся Волобуева рассказала, что ее избил пьяный сосед. Она рассказала, что после нападения у нее сломана правая рука, разбита голова, а для обработки ран было наложено десять швов.