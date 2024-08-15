Легковушка на скорости влетела в грузовик: в ДТП в Хмельницком погибли супруги, девушка была беременна (фото)
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Парню было 24 года, а его жене — 21
В Хмельницком произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате страшной аварии погибли два человека.
Информация об этом была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. Отмечается, что ДТП забрало жизни супружеской пары. Девушка была на третьем месяце беременности.
В посте указано, что что легковой автомобиль на большой скорости влетел в грузовик, который в тот момент остановился, чтобы повернуть налево. В результате мужчина погиб на месте, а его супруга скончалась в реанимации.
"В ужасную аварию попали молодые супруги. Мужчине было 24 г., погиб на месте, женщине был 21 год, она была на третьем месяце беременности, умерла в реанимации", — говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль получил сильные механические повреждения. К слову, о состоянии водителя грузового авто не сообщается.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 августа в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП с автобусом, который вёз детей. В результате происшествия погибла одна девочка и ее учительница.