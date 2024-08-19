Украинку нашли мертвой на чердаке дома в Италии: её искали несколько дней

О пропаже женщины стало известно несколько дней назад

В итальянском городе Триест поздно вечером в субботу 17 августа была обнаружена мертвой 45-летняя украинка. Ее полуголое тело, лежало на полу чердака многоквартирного дома на улице Фабио Северо, 20.

Позже выяснилось, что погибшей была Жанна Руссу, гражданка Украины. Она бежала от войны и находилась в Италии более года по программе временной защиты. Об этом сообщает "Телеграф".

Жанна, вместе со своими двумя дочерями, одна из которых несовершеннолетняя, жила том же здании в квартире, принадлежавшей благотворительной организации Итальянский консорциум солидарности (ICS). Женщина была родом из Харькова. В Украине у нее остался супруг.

О ее пропаже несколько дней назад сообщили сотрудники ICS. В последние несколько дней она не возвращалась домой и не сообщала о себе никаких известий.

Как сообщают итальянские СМИ, женщина была обнаружена в нижнем белье. Рядом с женщиной был найден халат, а также сумка с разбросанными вещами. По сведениям полиции, на теле женщины нет явных признаков насилия. Сообщается, что прокуратура назначила экспертизу для исключения или подтверждения причастности третьих лиц и, следовательно, возможной гипотезы об убийстве.

Фото: gedistatic

Взрослый сын женщины прибыл на место трагедии около 21:00 и опознал мать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2021 года в Триесте нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш родом из Кривого Рога. Тогда специалисты причиной смерти назвали передозировку наркотиками.