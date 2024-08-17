Отдали ребенка в сексуальное рабство: на Днепропетровщине задержали группу торговцев детским порно (фото)

Им грозит до 15 лет за решеткой

В Днепропетровской области задержали трех человек за сексуальную эксплуатацию ребенка и торговлю детской порнографией. Организатор-женщина и двое ее сообщников находятся под стражей.

Как сообщили в полиции области, факты преступной деятельности в отношении детей выявили сотрудники Департамента миграционной полиции совместно с правоохранителями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (DHS). Злоумышленники находили покупателей детской порнографии через Instagram. Продажу они осуществляли через Telegram с использованием международных платежных систем.

Занимались этим "бизнесом" члены группировки с осени 2023 года. За это время им удалось "заработать" около миллиона гривен.

Во время проведения следственных действий полицейские установили факт передачи ребенка мужчинам для сексуальной эксплуатации. Сейчас ребенок находится в безопасности, он получает всю необходимую помощь специалистов.

В карманчике чехла для телефона, в котором хранится детское порно, карточка с молитвой "Отче наш"

По местам жительства фигурантов прошли обыски. Во время них были изъяты вещественные доказательства — компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-накопители, банковские карты, а также "черновые" записи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, решается вопрос о квалификации действий подозреваемых по ст. 149 (Торговля людьми) УКУ. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал "Телеграф", в Волынской области мужчина получил приговор за то, что переслал своим друзьям порно. На суде обвиняемый заявил, что делал это ради забавы.