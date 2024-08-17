В Харькове произошло смертельное ДТП: водитель на скорости влетела в два авто на "встречке" (фото и видео)

Водитель пересекла две сплошные полосы

В субботу, 17 августа, в Харькове произошло ДТП — водитель автомобиля Nissan протаранила два автомобиля. Она влетела в них лоб в лоб.

Об аварии сообщили местные паблики. Они уточнили, что она произошла на улице Маломясницкой, 6. Вероятно, есть как минимум один погибший, потому что аварию назвали "смертельной".

Как видно на опубликованных видео, водитель Nissan пересекла две сплошные полосы и буквально влетела во встречные машины. Один из автомобилей сильно разбит.

По словам очевидцев, водитель Nissan якобы была в нетрезвом состоянии. На месте работает полиция.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Хмельницком произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль на большой скорости влетел в грузовик, который в тот момент остановился, чтобы повернуть налево. В результате 24-летний мужчина погиб на месте, а его 21-летняя супруга скончалась в реанимации. Девушка была на третьем месяце беременности.

Также мы писали, что в селе Струмок Черновицкой области в аварию попал митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар). По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.