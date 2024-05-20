Очередное нападение на украинца: в Германии с ножом напали на 15-летнего подростка

Нападающим удалось скрыться с места событий, сейчас полиция ведет их розыск

В Германии произошло очередное нападение на беженца из Украины. В этот раз пострадал 15-летний украинский подросток, на которого напали с ножом: он получил серьезные ранения, однако немецким врачам удалось его спасти.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Инцидент произошел 19 мая в городе Дортмунд, где было совершено нападение на украинца в ходе спора между двумя группами подростков.

"15-летний подросток сначала получил порез на шее, затем нападающий воткнул нож в верхнюю часть тела", – отмечает издание.

Точные причины конфликта между двумя группами неизвестны. Нападающим удалось скрыться с места событий, сейчас полиция ведет их розыск. Жизни пострадавшего украинца ничего не угрожает.

Ранее "Телеграф" сообщал детали убийства двух украинок в Германии. К этому преступлению причастна россиянка, укравшая дочь одной из жертв.

Также мы писали, что суд в Германии 28 апреля выдал ордер на арест 57-летнего россиянина, накануне убившего двух украинцев ножом. Он предстал перед следователем судьей по требованию мюнхенской прокуратуры.

Напомним, что в Германии спустя несколько лет раскрыли убийство украинки Оксаны Ромберг в Берлине. Девушка была косметологом. На момент смерти ей было 50 лет. Полиция проделала большую работу, чтобы выйти на след убийцы.