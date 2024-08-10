Ужасное ДТП в Киеве: в аварии погибла капитан полиции (фото)

Женщина посвятила девять лет своей жизни полиции Киева

Ужасное ДТП произошло утром в Киеве. В аварии погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова. Инцидент произошел в субботу, 10 августа, на Окружной дороге.

О гибели полицейской сообщили в Патрульной полиции Киева. От полученных травм женщина скончалась на месте.

"Это произошло сегодня утром, когда Инна ехала на дневную смену на собственном автомобиле и попала в ДТП. К сожалению, от полученных травм Инна погибла на месте. Смерть коллеги — огромная потеря для всей патрульной полиции Украины. Эта трагедия оставила без любящей матери двоих детей", – говорится в сообщении.

Инна Лифанова более девяти лет своей жизни посвятила дежурствам в Деснянском районе Киева, исполняла обязанности командира роты.

"За время службы Инна зарекомендовала себя как упорный и ответственный работник, которая не боялась трудностей в работе и всегда помогала и поддерживала своих коллег", — написали правоохранители.

Инна Лифанова

Местные паблики опубликовали видео с места происшествия. На нем разбитый Volkswagen.

Сообщается, что водитель якобы врезался в отбойник и вылетел из авто. Из-за полученных травм женщина погибла на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в страшном ДТП на Киевщине погибли супруги, их сын попал в больницу. Предварительно водитель автомобиля "Mazda", не придерживаясь правил дорожного движения, допустила столкновение с автомобилем "Mercedes".