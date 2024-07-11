Заломал руки и надругался: в Кривом Роге задержали мужчину за изнасилование мальчика

Мальчик пришел за петрушкой

В Кривом Роге задержан 60-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика. Ребенок пришел к мужчине за петрушкой, а стал жертвой преступления.

Подозреваемый уже арестован на время следствия, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Детали этого дела узнали журналисты издания "Свои. Кривой Рог".

Событие произошло 8 июля. Женщина отправила своего сына к 60-летнему мужчине за петрушкой.

Когда мальчик пришел, подозреваемый предложил ему выпить вина. Тот отказался. Тогда мужчина закрыл дверь на замок, заломил руки ребенку и надругался над ним.

Мальчик все рассказал матери. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали. 10 июля он был отправлен под арест на время расследования. Полиция открыла уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Знакомые мужчины рассказали несколько ужасающих деталей о подозреваемом в изнасиловании. Он уже был осужден за убийство. По слухам, у него есть самодельное оружие. В последние годы он часто выпивал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Буковине мужчину осудили за изнасилование и развращение несовершеннолетних детей. Он надругался над двумя родными детьми и двумя падчерицами.