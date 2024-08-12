В российском Волгограде военный грузовик снес мужчину на пешеходном переходе (видео)

Мужчина погиб на месте прямо на глазах у детей

В Волгограде российский военный снес грузовиком мужчину на глазах его собственных детей. Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа.

На видео, которое несется по сети, видно, что мужчина переходил дорогу в определенном для этого месте, когда на него налетел военный грузовик. Ролик опубликовало издание "Baza".

"Мужчина слез с пенни-фартинга (велосипеда с большим колесом) и шёл по переходу вместе с детьми на зеленый свет. В этот момент по крайней левой полосе нёсся военный грузовик, водитель которого даже не притормозил", — говорится в сообщении.

По информации издания, мужчина погиб на месте прямо на глазах у детей — позади него дочь и сын ехали на самокатах.

"Погибшим оказался реставратор Сергей Типайлов. Позже тот же грузовик врезался в УАЗ и снова скрылся с места ДТП", — пишет "Baza".

Впоследствии российские СМИ сообщили о том, что водителя КамАЗа задержали. Им оказался 39-летний мужчина, якобы угнавший грузовик из воинской части.

Как утверждают местные СМИ, мужчина не был военным, а в часть пришел, чтобы подписать контракт. Ему отказали из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и тогда мужчина решил угнать КамАЗ.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Перу за жестокое убийство россиянки был задержан украинец. По данным издания, украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко якобы занимались духовными практиками и принимали запрещенные вещества.