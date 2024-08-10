Под Днепром мужчина бросил во двор бывшей гранату: чем все закончилось (фото)

Шекспировские страсти разгорелись в Синельниковском районе

43-летний сожитель жительницы с. Дмитровка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, устроил ночью ссору, а затем бросил гранату во двор бывшей возлюбленной. К счастью, женщина не пострадала. Напомним, в Броварах мужчина бросил гранату в полицейских, суд уже решил как его наказать.

Об инциденте на Синельниковщине сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области. В результате события был поврежден дом женщины.

"Ночью к пострадавшей пришел бывший сожитель. Мужчина устроил ссору, во время которой бросил боеприпас во двор дома и ушел. В результате взрыва пострадавших нет, только поврежден дом", — говорится в сообщении полиции.

Оперативники криминальной полиции задержали подозреваемого буквально за несколько часов. Им оказался 43-летний местный житель. В настоящее время следствие устанавливает происхождение гранаты и уточняет все детали дела.

Мужчине инкриминируют статью о хулиганстве. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области мужчина взорвал гранату во время ссоры с женой. В результате взрыва он получил страшные травмы и скончался на месте происшествия.