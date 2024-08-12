"Духовные практики" закончились печально: в Перу за жестокое убийство россиянки задержан украинец (фото и видео)

В Перу украинца задержали по подозрению в жестоком убийстве гражданки России. Оно произошло в городе Юримагуас.

"Верховный суд проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, вероятно, убил и расчленил гражданку России", – сообщает пресс-служба Верховного суда Перу в соцсети Х.

Заседание перенесли с 11 на 12 августа из-за плохого самочувствия подозреваемого, которого доставили в больницу. После решения суда, его, вероятно, снова отправят в лечебное заведение.

Газета El Comercio публикует некоторые детали дела и называет имена подозреваемого и жертвы. Убийство произошло 8 августа в Центре комплексного лечения Dos Mundos. По данным издания, украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко якобы вместе занимались духовными практиками и принимали запрещенные вещества. Под воздействием наркотиков мужчина начал вести себя агрессивно.

Людмила Лазаренко

Сотрудники центра услышали крики, которые доносились из комнаты, где были 38-летний гражданин Украины и россиянка, они вызвали полицию. Когда дверь в номер вскрыли, оказалось, что россиянка мертва. Украинец, вероятно, избил ее до смерти и пытался расчленить тело. Иван был в неадекватном состоянии, а тело женщины лежало в крови.

Во время задержания Иван вел себя неадекватно — кричал, укусил и ударил сотрудника, схватил нож и начал угрожать самоубийством. Полицейские связали его и доставили в участок. Во время обыска, в вещах украинца обнаружили трубку для курения наркотиков.

Задержание украинца

Иван Кузьмин во время задержания

Неизвестно, были ли украинец и россиянка парой, в сети Людмила выкладывала фото со своей семьей — у нее есть муж и двое детей. Семья проживала в Тайланде. Россиянка любила путешествовать, увлекалась духовными практиками, не один раз была в Перу. В этот раз она приехала туда на ретрит (духовное обновление и очищение).

Людмила с семьей

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии начался судебный процесс против пары из Украины, убившей на западе страны гражданина Латвии. 55-летний украинец и его 49-летняя жена имели инвалидность, но это не помешало им расчленить убитого.