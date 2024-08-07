Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист на бешеной скорости влетел в грузовик (видео)

Мужчина скончался на месте

В среду, 7 августа, в Киеве произошла смертельная авария. Мотоциклист на высокой скорости врезался в грузовик.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев Инфо". Очевидцы ДТП поделились видео с места происшествия.

В потоке автомобилей водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Предварительно от полученных травм мужчина скончался на месте.

Трагический инцидент произошел на бульваре Николая Михновского в Печерском районе столицы. В результате аварии на бульваре образовалась огромная пробка. Движение транспорта затруднено в направлении центра города.

ДТП на бульваре Михновского

Обстоятельства страшного ДТП устанавливают правоохранители.

На месте аварии

Напоминаем, что на днях в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки Mazda.

Предварительно водитель автомобиля Mazda не учел дорожную обстановку. Потеряв контроль над авто, он врезался в двигавшийся впереди грузовик DAF. Удар оказался роковым для водителя легковушки, он погиб на месте.

Водитель грузовика, который остался невредимым, прошел тест на алкоголь, результат которого оказался отрицательным.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве трамвай на бешеной скорости без тормозов "протаранил" около десяти автомобилей. Авария произошла на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столицы, есть пострадавшие.