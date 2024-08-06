Смертельное ДТП в Киеве: на проспекте Лобановского Mazda влетела под грузовик (фото)

Полиция начала расследование обстоятельств аварии

Сегодня утром в Киеве на проспекте Валерия Лобановского произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки Mazda. Из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Демеевской площади.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 8:20 утра. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного Главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и медики.

Обстоятельства происшествия

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не учел дорожную обстановку. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в двигавшийся впереди грузовик DAF. Удар оказался роковым для водителя легковушки, он погиб на месте.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, тщательно изучающая все детали этого трагического происшествия. Водитель грузовика, оставшийся невредимым, прошел тест на алкоголь, результат которого оказался отрицательным. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства ДТП.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях под Киевом неадекватный водитель совершил серьезное ДТП и повредил полицейский автомобиль. К счастью, в том автопроисшествии никто не пострадал.