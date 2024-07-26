"Проклятое место": на заброшенном Дарницком вокзале произошла жуткая трагедия (видео 18+)

На месте работали все экстренные службы города

В пятницу, 26 июля, в Дарницком районе Киева произошел трагический инцидент — на территории недостроенного здания Дарницкого вокзала был обнаружен парень, который упал с высоты. Пострадавший был в сознании, но получил тяжелые травмы.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

На недострое Дарницкого вокзала, расположенного по улице Привокзальной был обнаружен молодой человек. Парень упал с высоты нескольких этажей и приземлился на асфальтные плиты.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые начали оказывать пострадавшему помощь и наложили ему на шею "шину".

На опубликованных в соцсети кадрах видно ,что пострадавший в сознании, однако у него окровавлено лицо и он тяжело, судорожно дышит.

Что именно произошло здесь — суицид или несчастный случай — неизвестно.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

В соцсети отмечают, что на данном недострое всего за несколько дней произошло сразу несколько подобных инцидентов. Это место даже начали называть "проклятым".

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Для справки: Дарницкий вокзал начали строить в 2003-2004 годах. Здание вокзала должно было быть высотой в 6 этажей (седьмой — технический), а под вокзалом располагалась бы станция метро Сырецко-Печерской линии. Суточная пропускная способность вокзала рассчитана на 14600 человек, общая площадь здания — почти 71 000 квадратных метров. Ориентировочная сметная стоимость строительства составляла 1,7 миллиарда гривен.

Через пару лет объект полностью забросили, даже не заморозив уже практически завершенное здание. В 2018 год с недостроенного Дарницкого вокзала сняли все строительные краны, а постройка из-за отсутствия ее консервации пришла в негодность.

Трагедия произошла на недострое Дарницкого вокзала

Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки выпрыгнул голый мужчина. Инцидент произошел в жилом комплексе "Времена года" на улице Мокрая, 16 (Кудряшова).

Мужчина каким-то чудом выжил и медикам даже удалось его реанимировать. Затем пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он в конечном итоге все же скончался.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве со стеклянного моста спрыгнул молодой парень. Документов при себе он не имел и был одет только в одни шорты.