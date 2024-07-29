Похитили, задушили и закопали в лесу: в Киеве цинично убили иностранца из-за биткоинов (видео)

Злоумышленникам может грозить пожизненное лишение свободы

В Соломенском районе Киева группа мужчин посреди улицы похитила иностранца. Злоумышленники силой заставили потерпевшего перечислить биткоины на их криптокошелек, после чего задушили свою жертву.

Труп преступники закопали в лесу, а криптовалюту обналичили. Подробности дерзкого преступления рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет узнали о том, что у 29-летнего иностранца есть биткоины, стоимость которых составляет около семи миллионов гривен. Преступники решили завладеть криптовалютой и тщательно подготовились к преступлению. Они проследили за иностранцем и узнали адрес его проживания.

Около полуночи, когда мужчина возвращался домой, его избили и силой затащили в автомобиль. Затем иностранца привезли в заброшенное здание на территории Киевской области и принудили его перечислить биткоины на их криптокошелек. После этого злоумышленники хладнокровно задушили мужчину. Труп они отвезли в лес и закопали, а криптовалюту обналичили.

Правоохранителям удалось розыскать всех злоумышленников и задержать их. Во время проведения следственных действий полицейские изъяли у задержанных деньги, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Преступникам инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений и еще три статьи УК Украины. Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений и суд взял их под стражу без возможности внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине произошло зверское убийство. Злоумышленник нанес мужчине 20 ножевых ранений в разные части тела и бросил его умирать на железнодорожной станции.