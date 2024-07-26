Душил и бил ножом в грудь: на Винничине подростка подозревают в убийстве девушки

Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения

В Винницкой области подростка подозревают в жестоком убийстве матери двоих малолетних детей. По данным следствия, на преступление парня "толкнул отказ в сексе".

Об инциденте стало известно из сообщения Винницкого городского суда, где подозреваемому избирали меру пресечения. В настоящее время подозреваемый под стражей, без права внесения залога.

"Судом установлено, что находясь в состоянии наркотического опьянения, несовершеннолетний подозреваемый пришел к потерпевшей, матери двух малолетних детей, по месту жительства и потребовал от нее вступить с ним в половые отношения. Услышав отказ потерпевшей, подозреваемый взял на кухне нож, вернулся в комнату и нанес потерпевшей не менее двух ударов в грудную клетку, при этом сдавливая шею девушки до тех пор, пока она не перестала давать признаки жизни", — говорится в сообщении.

Во время совершения преступления подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления каннабиса. При избрании меры пресечения следователь судья учел обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может скрываться от суда или уничтожить доказательства.

Как следствие, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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