Под Киевом нападавший ударил мужчину ножом в грудь и оставил умирать в подъезде (фото)

Злоумышленник может провести 8 лет в тюрьме

На Киевщине в Буче мужчина ранил ножом местного жителя. Злоумышленнику объявили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киевской области. По словам правоохранителей, 14 июля им поступило сообщение от жителей города, что они обнаружили в подъезде окровавленного мужчину.

Как выяснило следствие, в одной из многоэтажек между двумя мужчинами возник конфликт. В результате 55-летний злоумышленник ударил ножом своего 43-летнего оппонента.

"Правоохранители установили, что между мужчинами возник внезапный конфликт. Злоумышленник ударил противника ножом в область груди и скрылся", — отмечают в полиции.

Нападавший оказался жителем Бородянки. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УКУ)", — подчеркивают правоохранители.

Так, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под стражей.

На месте преступления

Напоминаем, в Киеве будут судить двух мужчин, подозреваемых в убийстве и сокрытии преступления. Обвиняемый во время конфликта нанес товарищу многочисленных ножевых ранений, другой помог скрыть содеянное.

Как выяснило следствие, 50-летний киевлянин во время застолья в квартире начал ссориться со своим товарищем. Злоумышленник набросился на потерпевшего с ножом и нанес ему многочисленные ранения, в результате которых тот скончался.

После совершения убийства фигурант попросил 46-летнего знакомого помочь ему скрыть следы преступления. Мужчины вытащили тело погибшего на улицу и оставили возле мусорных баков.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области задержали мужчину, который забил до смерти ногами своего товарища. После совершения преступления он неделю скрывался в лесу.