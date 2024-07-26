В Киеве голый мужчина выпал из окна многоэтажки: детали инцидента (видео)
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Пострадавшего забрала карета скорой помощи
На днях в Киеве из окна многоэтажки выпрыгнул голый мужчина. Инцидент произошел в жилом комплексе "Времена года" на улице Мокрая, 16 (Кудряшова).
Об этом сообщают читатели местных телеграм-каналов. Очевидцы происшествия отмечают, что самоубийца вылетел с шестого этажа.
Пользователи сети пишут, что мужчина каким-то чудом выжил. Медикам удалось реанимировать отчаянного, затем его госпитализировали. Однако от полученных травм мужчина скончался.
Видео с места происшествия попали в соцсети. На кадрах виден полностью обнаженный мужчина, который без сознания лежит на тротуаре.
Внимание! Чувствительный контент!
Напоминаем, в Киевской области в городе Вышгород из многоэтажного дома выпал мужчина. Очевидцы рассказывают, что падение было с 8 этажа.
С места происшествия в сети появились фотографии. Вокруг лежащего на асфальте пострадавшего лужа крови и куча проводов. Картина, конечно, не для слабонервных.
Об обстоятельствах трагедии ничего не известно. Но судя по фотографиям, мужчине не удалось выжить.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пенсионерка выбросила с балкона кошку. В полиции отметили, что свои действия женщина объясняет тем, что животное мешало ему спать. Живодера задержали для выяснения всех обстоятельств преступления.