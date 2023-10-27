Снимал все на видео: в Киевской области педофил "арендовал" у матери детей

Горе-родительница добровольно отдавала детей и брала за это деньги

На протяжении нескольких лет 55-летний житель Киевской области насиловал и развращал несовершеннолетних брата и сестру. Детей он брал "в аренду" у их матери и платил ей за каждую "встречу" по 200 гривен.

Извращенец был задержан и взят под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следствие установило, что в течение двух лет мужчина систематически развращал, подвергал сексуальному насилию и изнасилованиям несовершеннолетних мальчика и девочку. На момент совершения преступлений мальчику было всего 11 лет, а девочке — 13. Отмечается, все происходящее извращенец фиксировал на камеру своего мобильного телефона.

Контент со сценами сексуального насилия над несовершеннолетними детьми, а также акты их развращения и изнасилования педофил хранил дома и использовал для удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей.

Сообщается, что педофилу добровольно "сдавала в аренду" детей их собственная мать, которая за каждую такую "встречу" получала денежные средства в размере 100-200 гривен. Именно во столько горе-родительница оценивала "услуги" своих отпрысков.

Педофилу грозит пожизненное лишение свободы

Досудебное расследование по этому делу уже завершено. Обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Киевской области направлен в суд. Его обвиняют в торговле людьми, создании порноконтента, развращении несовершеннолетних, изнасиловании и сексуальном насилии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также в суд направлен и обвинительный акт относительно матери пострадавших детей. Ей инкриминируют развращение несовершеннолетних и торговлю детьми с целью создания противоправного контента сексуального характера. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Важно отметить, что полицейским стало известно об этих преступлениях из заявления неравнодушной гражданки, которая посещала баню в одной компании вместе с педофилом. Тот приводил на встречи, где все присутствующие были обнажены, несовершеннолетних детей, что и показалось заявительнице не только неприемлемым, но и подозрительным.

Правоохранители обращаются к населению со следующей просьбой: если вы стали свидетелем подозрительного поведения соседей, знакомых, их детей и других окружающих, дающих основания полагать, что к детям применяется насилие, — пожалуйста, не будьте равнодушными. Обращайтесь:

Горячая линия Национальной полиции Украины — 0 800 50 02 02 02.

Правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей — 15-47.

Национальная горячая линия для детей и молодежи La Strada — 0 800 500 225.

Офис Детского фонда ООН в Украине — +380 44 339 93 75.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве поймали педофила жертвами которого стали более 200 девочек. Полицейские разоблачили мужчину, который развращал малолетних и продавал за границу детскую порнографию. За все время его действий пострадали более 200 несовершеннолетних девушек.