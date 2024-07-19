Посетители разбегались в стороны: в Киеве окровавленный мужчина разгромил детский развлекательный центр (видео 18+)

Хулиган вел себя неадекватно и не реагировал на замечания

В одном из детских развлекательных комплексов расположенных в Дарницком районе Киева вечером в четверг, 18 июля, произошел вопиющий инцидент. На территорию центра пришел взрослый мужчина, который начал крушить все вокруг и устроил драку с персоналом.

Посетители комплекса были напуганы и не знали как себя вести. Подробности инцидента рассказали в Телеграм-канале "Киев оперативный".

Сообщается, что около 21:40 в один из детских развлекательных комплексов на Позняках пришел мужчина. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно. Хулиган начал нецензурно выражаться и приставать к посетителям центра.

Через некоторое время мужчина устроил драку с персоналом и гостями комплекса, а затем начал крушить все вокруг. Злоумышленник разбил несколько шкафов для хранения личных вещей и лавочек.

На опубликованном в соцсети видео можно заметить, что лицо мужчины окровавлено, а рядом с ним находится маленький ребенок, который плачет и зовет папу. Вероятнее всего, мужчина привел в центр свою дочь, однако в последствии все переросло в кровавую драку.

Причины и мотивы столь агрессивного поведения мужчины — неизвестны. Также не сообщается была ли вызвана на место происшествия полиция.

В видео присутствует ненормативная лексика! Строго 18+!

Напомним, на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные повырывали флажки на импровизированной аллее памяти о погибших воинах. Кроме этого злоумышленники разбросали портреты павших защитников. Кто совершил этот циничный поступок — неизвестно.

На данный момент правоохранители уже занялись поисками вандалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестные крушили на парковке автомобили. В результате произошедшего транспортные средства остались без фар и с разбитыми лобовыми стеклами, а одна из машин принадлежала военнослужащему.