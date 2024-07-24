На Харьковщине военнослужащий расстрелял сослуживцев: есть убитые и раненые

Инцидент произошел на почве личных отношений

В Харьковской области произошел конфликт среди военнослужащих с применением огнестрельного оружия. В итоге трое военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Отмечается, что инцидент произошел по личным причинам бойцов.

"Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Раненые военнослужащие были доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где их жизнь пытаются спасти врачи. Сообщается, что они находятся в тяжелом состоянии.

Руководство подразделения обещает принять меры, чтобы недопустить повторения подобных случаев в будущем, на месте уже работают правоохранители и служба правопорядка ВСУ.

Как сообщалось ранее, в отеле города Тернополь произошло убийство. Майор выстрелил в военнослужащего пограничной службы, из-за чего тот скончался на месте происшествия.