На Харьковщине военнослужащий расстрелял сослуживцев: есть убитые и раненые
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Инцидент произошел на почве личных отношений
В Харьковской области произошел конфликт среди военнослужащих с применением огнестрельного оружия. В итоге трое военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Отмечается, что инцидент произошел по личным причинам бойцов.
"Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.
Раненые военнослужащие были доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где их жизнь пытаются спасти врачи. Сообщается, что они находятся в тяжелом состоянии.
Руководство подразделения обещает принять меры, чтобы недопустить повторения подобных случаев в будущем, на месте уже работают правоохранители и служба правопорядка ВСУ.
Как сообщалось ранее, в отеле города Тернополь произошло убийство. Майор выстрелил в военнослужащего пограничной службы, из-за чего тот скончался на месте происшествия.