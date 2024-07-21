Застал жену с любовником? В Тернополе военный офицер застрелил подчиненного
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 733
Всего прогремело шесть выстрелов
В отеле города Тернополь произошло убийство. Майор выстрелил в военнослужащего пограничной службы. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Об этом сообщает спикера спецпрокуратуры Западного региона Юлии Шевченко. Она сказала, что происшествие произошло примерно в 3 часа ночи 21 июля.
"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Конфликт возник на почве ревности", — говорит Юлия Шевченко.
Она также добавила, что офицер был задержан по статье 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о подозрении в умышленном убийстве, а также избрании меры пресечения.
В то же время местное издание "Тернополяни" пишет, что майор 6 раз выстрелил в сержанта из пистолета "Glok-17", который закреплен за ним.
"21 июля, около 3 часов ночи по улице Степана Будного, в гостинице майор, находясь на третьем этаже данного гостиничного комплекса, застал свою жену с любовником — главным сержантом одного из пограничных отрядов", — говорится в материале.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове выстрелили в известного языковеда Ирину Фарион. От полученных травм она скончалась.