Застал жену с любовником? В Тернополе военный офицер застрелил подчиненного

Всего прогремело шесть выстрелов

В отеле города Тернополь произошло убийство. Майор выстрелил в военнослужащего пограничной службы. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает спикера спецпрокуратуры Западного региона Юлии Шевченко. Она сказала, что происшествие произошло примерно в 3 часа ночи 21 июля.

"Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Конфликт возник на почве ревности", — говорит Юлия Шевченко.

Она также добавила, что офицер был задержан по статье 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о подозрении в умышленном убийстве, а также избрании меры пресечения.

В то же время местное издание "Тернополяни" пишет, что майор 6 раз выстрелил в сержанта из пистолета "Glok-17", который закреплен за ним.

"21 июля, около 3 часов ночи по улице Степана Будного, в гостинице майор, находясь на третьем этаже данного гостиничного комплекса, застал свою жену с любовником — главным сержантом одного из пограничных отрядов", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове выстрелили в известного языковеда Ирину Фарион. От полученных травм она скончалась.