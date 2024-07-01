Россия встречает "героев": боевик "ДНР" сбежал с войны и насиловал ребенка с умственной отсталостью, всплыли жуткие подробности (фото)

Оккупант задержан

В России мобилизованный боевик "ДНР" изнасиловал 13-летнюю девочку с умственной отсталостью. Мужчина самовольно покинул военную часть и приехал в Калужскую область, где напал на пострадавшую.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что преступником оказался 33-летний мужчина.

Правоохранители уже задержали мобилизованного из оккупированного Снежного Донецкой области Алексея Урбановича в Калужской области.

Следователи обнаружили, что мобилизованный военный самовольно покинул свою военную часть еще осенью 2023 года. Тогда он переехал в поселок Полотняный Завод в Калужской области. В этом же населенном пункте он напал и неоднократно совершил насильственные действия над 13-летней девочкой. Ребёнок стоит на учете с диагнозом "умная отсталость".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по 4 ст. 132 УК РФ (насильственные деяния сексапильного характера).

Напомним, что в начале июня в Москве известного скейтера расстреляли из автомата посреди белого дня. После ранения потерпевший пытался скрыться, однако нападавший добил его выстрелом в голову. Всего подозреваемый произвел не менее трех выстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Подмосковье мужчина обливал прохожих кислотой.