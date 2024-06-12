Убийство за сигарету: в Одесской области задержали юношу, который зарезал несовершеннолетнего

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Одесской области задержали 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве 15-летнего и нападении на его сверстника. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области. По данным следствия, происшествие произошло ночью 10 июня в одном из сел Любашевской ОТГ, тогда правоохранителям поступило сообщение о раненом подростке.

Прибыв на место, полицейские обнаружили на автобусной остановке тело юноши с колото-резаными ранениями. Он умер до того, как приехала скорая помощь.

Полиция установила, что на остановке находилась группа подростков, среди которых был 17-летний парень из другой области. Когда мимо компании проходили двое 15-летних подростков, тот попросил у них закурить, но получил отказ.

"На такой ответ он разозлился и начал наносить удары ножом одному из подростков. Второй, пытавшийся оттолкнуть нападающего от товарища, тоже получил удар ножом по ноге. В дальнейшем нападающий с места скрылся", — утверждают в полиции.

В ходе осмотра умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько проникающих колото-резаных ранений. Предварительно он погиб из-за множественных открытых ран грудной клетки. Окончательную причину смерти установят после экспертизы.

17-летнего парня полицейские обнаружили у товарища. Следователи изъяли у него одежду, в которой он находился во время конфликта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, за что грозит до 15 лет тюрьмы. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

"Также отметим, что в день проведения полицейскими следственного эксперимента с участием подозреваемого, в телеграмм-каналах было распространено видео с участием родственников убитого подростка, пытавшихся добраться до задержанного в полицейском автомобиле. Мы понимаем эмоции родственников от потери ребенка. Злоумышленник непременно понесет наказание" ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе задержан подозреваемый в зверском убийстве военного.