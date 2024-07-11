Укр

Забил до смерти ногами своего товарища: на Киевщине расследуют жестокое убийство

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Мужчина не останавливаясь бил пострадавшего ногами
Мужчина не останавливаясь бил пострадавшего ногами. Фото Коллаж "Телеграфа"

За совершенное нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы

На Киевщине задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве товарища. Злоумышленник забил до смерти потерпевшего ногами.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Событие произошло на днях в частном доме в селе Сухолесы, что на Белоцерковщине.

По данным следствия, подозреваемый вместе с потерпевшим и другими знакомыми проводили время в доме. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник ударил ногой по голове товарища, от чего тот упал на землю. Нападавший не остановился и продолжил избивать потерпевшего ногами по туловищу уже лежащего на полу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам правоохранителей, после совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и в течение недели скрывался в местном лесу. Ночью 9 июля он вернулся в дом, завернул тело пострадавшего в ковер, вывез его на велосипеде в лес в двух километрах от места преступления и там закопал.

Полиция нашла подозреваемого. Он признался в содеянном.

"Полицейские установили личность злоумышленника и вышли на след подозреваемого. Впоследствии кинологи с помощью служебной собаки разыскали злоумышленника в кустарниках. Мужчина признался сотрудникам полиции и рассказал обо всех событиях, предшествовавших совершенному преступлению", — отмечают правоохранители.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Полиция нашла обидчика и сообщила о подозрении

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве судили мужчину, который жестоко убил своего товарища. Во время внезапной ссоры он схватил со стола нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь.

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#Новости Киева #Белоцерковский район #убил товарища #Убийство в Киевщине