В Киеве со стеклянного моста спрыгнул молодой парень: первые подробности (видео 18+)

Причины трагедии устанавливаются

В среду, 10 июля, в Шевченковском районе Киева произошла трагедия — здесь молодой мужчина спрыгнул с пешеходно-велосипедного моста, который также нередко называют стеклянным мостом, или мостом Кличко. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм он скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел утром на столичном "стеклянном" мосту. Здесь молодой парень упал с высоты на асфальт и разбился насмерть. По словам очевидцев, на вид молодому человеку было около 25 лет.

Документов при себе он не имел и был одет только в одни шорты.

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

Что именно произошло здесь — суицид или несчастный случай — неизвестно.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла на "стеклянном" мосту

Напомним, что в конце июня на станции метро "Университет" мужчина оказался под поездом. Он получил травмы обеих ног и находился в шоковом состоянии, однако он выжил и был доставлен в больницу. Машинист тогда заявил, что мужчина хотел совершить суицид и целенаправленно бросился под поезд в метрополитене.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в Дарницком районе столицы.