К квартире вела кровавая дорожка: в Киеве задержали преступников, зарезавших мужчину (видео)

Злоумішленников задержали по горячим следам

В Дарницком районе Киева прохожие обнаружили возле мусорных баков окровавленный труп мужчины. Неподалеку от места происшествия были обнаружены следы крови, которые вели к подъезду многоэтажного дома.

Благодаря этой кровавой дорожке правоохранителям удалось задержать злоумышленников и установить все обстоятельства этого жестокого убийства. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, столичные полицейские получили информацию о том, что в Дарницком районе Киева возле мусорных баков лежит бездыханное тело мужчины со следами крови. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Правоохранители обратили внимание на то, что к подъезду многоэтажного дома вели кровавые следы. Проследовав по ним копы попали в одну из квартир, дверь в которую была открыта. Зайдя внутрь жилища патрульные увидели двоих мужчин, которые пытались отмыть следы крови со своей одежды.

Правоохарнители задержали потенциальных убийц и доставили их в СИЗО. В ходе осмотра квартиры был также обнаружен окровавленный нож.

Злоумышленников задержали

Следствие установилио, что во время застолья 50-летний хозяин квартиры поссорился с потерпевшим, набросился на него и нанес последнему около 15 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленник попросил своего 46-летнего знакомого помочь ему скрыть следы преступления и избавиться от тела. Так, сообщники вынесли труп на улицу и оставили возле мусорных баков. После этого мужчины вернулись в квартиру и попытались отмыть следы крови. Именно в этот момент к ним и нагрянули правоохранители.

Орудие преступление обнаружили в квартире

Злоумышленников взяли под стражу. Мужчине, который совершил убийство грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Его сообщнику, который помогал скрыть следы преступления, также грозит тюремное заключение.

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