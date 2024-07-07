Прямо посреди улицы: в Луцке неизвестные бросили гранату в толпу людей, есть пострадавшие (фото)

В полиции прокомментировали трагический случай

В воскресенье, 7 июля, из неизвестного автомобиля в Луцке бросили гранату в толпу. Уже известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает агентство "Конкурент". Свидетели отмечают, что событие произошло сегодня вечером в районе магазина АТБ на улице Ковельской.

Неизвестный мужчина прямо из окна авто бросил сдетонировавшую гранату. Взрыв услышали даже жители соседних домов. Движение по улице перекрыли.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали якобы пять человек. Территорию огородили, а людей "попросили" уйти.

По данным телеграмм-каналов, в Луцке оперативно задержан мужчина, который подозревается в подрыве гранаты посреди улицы. Задержание подозреваемого подтвердили и в полиции.

Кроме того, отметили, что на месте происшествия работают медики и полицейские. Число пострадавших еще уточняется.

Стоит отметить, что это не первый случай с гранатой. В конце июня в Буче произошел ужасный инцидент — мужчина взорвал гранату в автомобиле. Подрывник погиб на месте.

Также в Киевской области был еще один трагический случай. На территории Сквирской общины злоумышленник бросил на улице грана ту. Из-за вызванного взрыва травмы разной степени тяжести получила случайная прохожая и сам злоумышленник.

В начале июня в Киеве неизвестный бросил гранату в фасад дома на Нивках. Он был задержан.

"Телеграф" также писал, что в мае 2024 года в Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы. Он убегал от полиции.