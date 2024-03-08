Погиб на месте: на Киевщине мужчина подорвал гранату во время ссоры с женой (фото18+)
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Полиция продолжает устанавливать обстоятельства трагедии
В Броварском районе Киевской области произошел трагический инцидент — местный житель привел в действие боевую гранату. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия.
Также пострадала и его супруга — женщина была экстренно госпитализирована. Подробности шокирующего инцидента рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.
Так, в одном из частных домов расположенных в селе Дерновка (Броварской район Киевской области) прогремел мощный взрыв. Как оказалось, в одной из комнат взорвалась боевая граната "Ф-1".
На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики. В ходе осмотра дома, в одной из комнат был обнаружен труп 58-летнего мужчины, который погиб в результат взрыва гранаты.
Как оказалось, во время ссоры с супругой местный житель достал из кармана штанов боевую гранату и она сдетонировала. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Его жена также получила множественные осколочные ранения, однако она выжила — женщину экстренно доставили в больницу.
Следствие установило, что гранату мужчина нашел после деоккупации территории — он принес боеприпас домой, где и хранил все это время.
Намеренно ли погибший выдернул чеку или же детонация произошла случайно — неизвестно.
Предварительно, произошедшее квалифицировали как "самоубийство". Всестороннее расследование по данному делу продолжается.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом 15-летний подросток подорвал гранату в подъезде многоэтажки. В результате произошедшего несовершеннолетний правонарушитель и еще один 16-летний подросток получили тяжелые травмы.