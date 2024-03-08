Погиб на месте: на Киевщине мужчина подорвал гранату во время ссоры с женой (фото18+)

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства трагедии

В Броварском районе Киевской области произошел трагический инцидент — местный житель привел в действие боевую гранату. В результате взрыва мужчина получил страшные травмы и скончался на месте происшествия.

Также пострадала и его супруга — женщина была экстренно госпитализирована. Подробности шокирующего инцидента рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, в одном из частных домов расположенных в селе Дерновка (Броварской район Киевской области) прогремел мощный взрыв. Как оказалось, в одной из комнат взорвалась боевая граната "Ф-1".

Мужчина скончался от полученных травм

На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики. В ходе осмотра дома, в одной из комнат был обнаружен труп 58-летнего мужчины, который погиб в результат взрыва гранаты.

Как оказалось, во время ссоры с супругой местный житель достал из кармана штанов боевую гранату и она сдетонировала. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Его жена также получила множественные осколочные ранения, однако она выжила — женщину экстренно доставили в больницу.

Гранату погибший нашел после деоккупации территории

Следствие установило, что гранату мужчина нашел после деоккупации территории — он принес боеприпас домой, где и хранил все это время.

Намеренно ли погибший выдернул чеку или же детонация произошла случайно — неизвестно.

Предварительно, произошедшее квалифицировали как "самоубийство". Всестороннее расследование по данному делу продолжается.

Трагедия произошла в Дерновке на Киевщине

Трагедия произошла в Дерновке на Киевщине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом 15-летний подросток подорвал гранату в подъезде многоэтажки. В результате произошедшего несовершеннолетний правонарушитель и еще один 16-летний подросток получили тяжелые травмы.