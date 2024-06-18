На Киевщине мужчина взорвал гранату возле магазина: есть пострадавшие (фото)

Мужчина ранее уже имел проблемы с законом

На территории Сквирской громады злоумышленник бросил на улице гранату. Из-за вызванного взрыва, травмы различной степени тяжести получила случайная прохожая и сам злоумышленник.

Личность преступника оперативно установили. Фигуранту грозит до 7 лет заключения. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

Так, на территории Сквирской громады возле местного магазина прозвучал взрыв. В результате произошедшего одна прохожая получила травмы. Как оказалось, злоумышленник бросил на улице гранату, которая сдетонировала. Злоумышленник также получил травмы, однако он успел скрыться.

О происшествии в полицию сообщила свидетельница. Заявительница также описала внешности и одежду злоумышленника, после чего полицейские оперативно установили личность преступника и задержали его.

Место взрыва

Как оказалось, гранату возле магазина взорвал 32-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом за избиение знакомой и хранение холодного оружия.

Правоохранители установили, что гранату злоумышленник нашел в селе при помощи металлоискателя в начале апреля текущего года. Мужчина забрал находку домой и незаконно хранил её у себя дома.

Преступник находится в СИЗО

С какой целью мужчина взорвал гранату посреди улицы — неизвестно. Задержанного поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ЧП произошло в Сквирской громаде

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к взрывоопасным и подозрительным предметам, касаться их или пытаться самостоятельно обезвредить. В случае их обнаружения необходимо звонить в специальные службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Шевченковском районе столицы мужчина обнаружил в мусорном баке гранату. Он сразу же вызвал правоохранителей.