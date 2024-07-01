Хотела разобрать автомат: несовершеннолетняя застрелила военного, в полиции озвучили детали убийства в Одессе (фото)

В доме полицейские нашли автомат и два пистолета

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила 23-летнего военнослужащего. Согласно официальной информации, это произошло, когда она пыталась разобрать оружие.

Детали инцидента сообщила пресс-служба полиции Одесской области. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 1 июля в одной из квартир Приморского района.

Отмечается, что полицейские после прибытия на место происшествия установили, что заявитель пригласил в гости побратима и двух знакомых девушек 17 и 20 лет. Во время совместного распивания алкогольных напитков младшая девушка изъявила желание разобрать автомат, который принадлежит 24-летнему хозяину квартиры.

После того как девушка взяла в руки оружие произошли выстрелы, а пули попали в 23-летнего гостя, из-за чего тот погиб на месте.

Согласно информации полиции, с места преступления был изъят автомат Калашникова, несколько магазинов с патронами к нему, а также два пистолета. Все вещественные доказательства отправлены на экспертное исследование.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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