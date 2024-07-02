Ужасное ДТП на львовской трассе: лоб в лоб столкнулись автобус и грузовой автомобиль, есть пострадавшие (фото, видео)

На месте много скорых

На трассе Киев-Чоп вблизи села Червоное Золочевского района Львовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись автобус и микроавтобус.

На месте аварии работает несколько бригад скорой помощи. Пока известно о пострадавших, но их количество и состояние уточняются. Полицейские обеспечивают реверсное движение на участке трассы, где произошло ДТП. По информации пресс-службы львовской патрульной полиции, на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы.

Водителям, которые планируют путешествие по этому маршруту, следует учесть ситуацию и, по возможности, выбрать альтернативные пути. Правоохранители призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными и соблюдать правила безопасности на дороге.

Выясняются обстоятельства и причины этой ужасной аварии. Очевидцы происшествия делятся фото и видео с ДТП в социальных сетях. На кадрах видны серьезные повреждения обоих транспортных средств, что свидетельствует о силе столкновения.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что в Тернополе в ДТП погибла 16-летняя девушка. 20-летний водитель авто не справился с управлением и влетел в дерево.