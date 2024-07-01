В Киеве женщина выпрыгнула с 15-го этажа: детали трагедии (фото)

Вышла на балкон подышать свежим воздухом и не вернулась

В Киеве женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув из окна многоэтажки. Трагический инцидент произошел на Троещине на улице Милославской.

Об этом сообщают киевские телеграм-каналы. Отмечают, что женщина выпала с 15-го этажа, поэтому шансов выжить у нее не было.

Предварительно, что 43-летняя погибшая проживала с сестрой. Она сказала родственнице, что выйдет на балкон подышать воздухом. И не вернулась.

Тело женщины обнаружили местные жители под окнами многоэтажки.

На месте трагедии

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Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева два подростка упали с 16-го этажа. Отмечается, что оба были 2009 года рождения и учились в восьмом классе.

По информации пользователей соцсетей, инцидент произошел на улице Жилянской. Также сообщают, что это было самоубийство.