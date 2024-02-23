В Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина: где произошла трагедия (фото)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В пятницу, 23 февраля, в Дарницком районе Киева произошла трагедия — здесь мужчина выпал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм он скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в столичном Телеграмм-канале "Киев без цензуры". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел в Дарницком районе Киева по улице Княжий Затон, 9. Здесь из окна квартиры, предположительно расположенной на девятом этаже, выпал молодой мужчина.

Мужчина скончался на месте

На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

Что именно произошло здесь — суицид или несчастный случай — неизвестно.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла по улице Княжий Затон, 9

Стоит отметить, что это уже вторая аналогичная трагедия, которая произошла в Дарницком районе Киева за текущие сутки. Буквально вчера из окна многоэтажного дома, расположенного по улице Анны Ахматовой, выпала молодая женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с высоты упал парень. К сожалению, от полученных травм парень скончался на месте.