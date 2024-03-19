В киевском метро обнаружили труп: детали инцидента

Тело нашли на платформе

В Киевском метрополитене, что не день, это какой-то случай. Сегодня, 19 марта, в метро нашли мертвого человека.

Случилось это на станции метро "Театральная". Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, тело обнаружено на платформе станции. На место происшествия прибыла скорая помощь и правоохранители. Медики констатировали смерть человека, причины которого пока неизвестны.

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Труп на Театральной

Все службы на месте происшествия

Напомним, 17 марта, в Киеве произошел смертельный случай. Из окна общежития Национального педагогического университета им. Драгоманова выпал парень. Вероятно, попытка самоубийства.

Общежитий от этого университета в столице несколько, но в каком произошло трагическое событие. На фото, появившемся в сети, заметно, что на улице темная пора дня.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла смертельная авария. На Окружной дороге вблизи Киева столкнулись 2 автомобиля — Renault и Volkswagen. Удар был таким сильным, что двигавшийся в левой полосе Volkswagen отбросило на металлический отбойник. После этого автомобиль опрокинулся.