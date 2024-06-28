В Киеве водитель BMW сбил ребенка: правоохранители установили, был ли мужчина трезвым

Пострадавший в тяжелом состоянии

В Киеве водителю BMW, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщено о подозрении. У мужчины это не первое ДТП с потерпевшими.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Авария произошла 26 июня около 15 часов в Деснянском районе столицы.

Следствие выяснило, что водитель двигался в пределах крайней правой полосы проезжей части улицы Кубанской Украины не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате совершил наезд на 10-летнего мальчика.

Ребенку диагностировали "открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, открытый перелом правой голени". Мальчика в тяжелом состоянии без сознания доставили в детскую больницу. Нарушителю доложено о подозрении.

На месте происшествия

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 35-летнему водителю по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Авария в Деснянском районе столицы

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Полиция Киева сообщила, что 26 июня водитель легковушки находился за рулем в трезвом состоянии.

Авто, попавшее в ДТП

Как оказалось, у фигуранта уже есть срок за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"Указанный водитель в январе 2024 года приговором Бобровицкого районного суда Черниговской области приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения", — отмечают в прокуратуре.

Судом установлено, что водитель сбил велосипедиста, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Прокуратура подчеркивает, что "приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу и пересматривается судом в апелляционном порядке".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пьяный водитель убегал от полиции и сбил насмерть пешехода. Мужчина управляя авто марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора, патрульные начали догонять нарушителя.