Избиение бывшего военного в Киеве: кем оказался нападавший и что ему грозит (фото)

Подозреваемый является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой

Злоумышленнику, избившему бывшего военного в Дарницком районе города Киев, сообщено о подозрении в хулиганстве. Ему грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры. В ходе расследования было установлено, что 21 июня, около полуночи, 17-летний парень вместе с двумя друзьями подошли к мужчине, возвращавшемуся домой с прогулки с собакой, и стали провоцировать конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего тот упал.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину доложено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, подозреваемый является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Отметим, что пострадавшим оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр Александр. Младший из фигурантов стал придираться к прическе мужчины, а уже спустя несколько мгновений Александр получил сильный удар.

Известно, что мужчина ранее принимал участие в серьезных боях, имеет удостоверение участника боевых действий (УБД), государственные награды. После увольнения со службы он продолжил свою деятельность как волонтер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре напали на военного, который поспорил с нардепом Николаем Тищенко и его охраной.