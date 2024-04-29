Появилось шокирующее видео убийства подростка на фуникулере в Киеве

Трагедия произошла на верхней станции фуникулера

В телепередаче "Говорить вся країна" опубликовали кадры с камер наблюдения киевского фуникулера на которых запечатлен момент убийства 16-летнего подростка на которого напал 30-летний сотрудник Управления государственной охраны Украины. Данное видео ранее нигде не публиковалось.

На кадрах видно, что мужчина целенаправленно следовал за подростком и, вероятнее всего, хотел выбросить Максима в окно. Подробнее о произошедшем рассказали во время эфира.

Так, во время очередного выпуска популярной социальной телепередачи "Говорить вся країна" были опубликовано видео с камер наблюдения киевского фуникулера. На кадрах видно, как злоумышленник выходит из вагона и идет в противоположном от выхода направлении. В какой-то момент он резко хватает подростка и толкает его в сторону окна.

Друзья погибшего рассказывают, что убийца хотел выбросить мальчика из окна и угрожал их также убить.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

Место трагедии

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Максиму было всего 16 лет

Как оказалось, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он был оперативно задержан — никакого сопротивления мужчина не оказывал.

В пресс-службе Управления государственной охраны Украины подтвердили, что злоумышленник действительно был сотрудником УГО.

Также в ведомстве заявили, что они сотрудничают со следствием и не оправдывают действия своего бывшего сотрудника — военнослужащего.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Он находится в СИЗО без права внесения залога.

В ГБР также отметили, что обвиняемый не признает своей вины — он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Злоумышленника задержали

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной школы №36. Подросток также ходил в СДЮСШ по футболу "Смена" и активно занимался спортом.

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