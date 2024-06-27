В Киеве под поезд метро попал пассажир: пострадавшему переехало ноги (видео 18+)

На месте работают медики

В четверг, 27 июня, на киевской станции метро "Университет" пассажир попал под поезд. По предварительным данным, пострадавшим оказался мужчина средних лет, которому состав переехал обе ноги.

В связи с произошедшим красная линия метро закрыта на вход для пассажиров. На месте работают медики и правоохранители. Об этом сообщается в киевских Телеграм-каналах.

Известно, что на станции метро "Университет" пассажир попал под поезд. Из-за этого красная линия — станции метро "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная" — закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По предварительным данным, пострадавшим оказался мужчина средних лет, которому поезд переехал сразу обе ноги. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

На месте работают медики скорой помощи и правоохранители.

Также на место трагедии оперативно прибыли столичные спасатели, которые деблокировали мужчину, попавшего под поезд в метро. Пострадавший находился в сознании и лежал с зажатыми ногами на рельсах под первым вагоном.

Причины произошедшего предстоит установить следствию.

Для справки: "Университет"— станция Киевского метрополитена, которая находится в Шевченковском районе. Расположена на Святошинско-Броварской линии, между станциями "Вокзальная" и "Театральная".

Открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства. Своё название станция получила вследствие расположения поблизости от главного корпуса Национального университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1986 года станция имеет статус — "памятник архитектуры местного значения".

Трагедия произошла на станции метро "Университет"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале июня в киевском метро произошла трагедия — под поезд упала женщина. Из-за этого на вход были временно закрыты станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии.