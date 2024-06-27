Трагедия в киевском метро: стало известно о состоянии мужчины, который упал под поезд (фото)

Машинист говорит о попытке самоубийства

Мужчина, упавший под поезд на станции метро "Университет" в Киеве, получил травмы обеих ног и в шоковом состоянии был доставлен в медучреждение. Стоит отметить, что пострадавший находился в сознании.

В связи с произошедшим красная линия метро была временно закрыта на вход для пассажиров. На месте работали медики, спасатели и правоохранители. О состоянии пострадавшего рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Так, мужчину, который упал под поезд на станции метро "Университет" деблокировали из-под вагона метро и с тяжелыми травмами ног экстренно госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании и пребывал в шоковом состоянии.

К счастью, обошлось без травматической ампутации конечностей. Пострадавший находится в больнице и медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На данный момент движение метрополитена по красной ветке полностью восстановлено. Детали и обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

Стоит отметить, что по словам машиниста, это была попытка самоубийства и мужчина лет 30-35 целенаправленно бросился под поезд. Об этом пассажиры подземки рассказали журналистам "Киев 24".

Напомним, в 10:56 поступило сообщение от дежурного метрополитена о том, что на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Университет" попал человек. Как оказалось, под первым вагоном поезда, находился мужчина с зажатыми ногами.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его в руки медиков. Причины трагедии предстоит установить следствию.

Для справки: "Университет"— станция Киевского метрополитена, которая находится в Шевченковском районе. Расположена на Святошинско-Броварской линии, между станциями "Вокзальная" и "Театральная".

Открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства. Своё название станция получила вследствие расположения поблизости от главного корпуса Национального университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1986 года станция имеет статус — "памятник архитектуры местного значения".

Трагедия произошла на станции метро "Университет"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале июня в киевском метро произошла трагедия — под поезд упала женщина. Из-за этого на вход были временно закрыты станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии.