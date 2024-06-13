Толкнули на рельсы? Метро Киева останавливали из-за трагедии, что говорит полиция

О состоянии женщины ничего не известно, ею занимаются медики

В киевском метро произошла трагедия — под поезд упала женщина. Из-за этого на вход были временно закрыты станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии.

Подробностями инцидента поделились в полиции Киева. А в КГГА сообщили, что движение метро было возобновлено в 21:17.

ЧП произошло около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительным данным, женщина 1985 года рождения стояла на перроне, но в какой-то момент потеряла равновесие и упала на рельсы. В это время как раз прибывал поезд, под колеса которого она и угодила. В сети же распространяю версию, что пострадавшую кто-то толкнул под поезд. Другие предполагают, что ей могло стать плохо из-за жары.

На место сразу же прибыли спасатели и медики. Пострадавшую деблокировали из-под вагона метро и с тяжелыми травмами срочно госпитализировали в больницу. Сообщается, что речь может идти о травматической ампутации руки, но информация требует подтверждения. Из-за трагедии в 20:59 закрыли часть станций киевского метрополитена, но через примерно 20 минут движение поездов восстановили.

"Синяя линия метрополитена: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра". Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Управления полиции в метрополитене. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ребенок выпал с 8-го этажа. По предварительным данным, мать делала уборку и не закрыла окно.