Рука выгнулась в обратную сторону: в киевском парке ребенок получил серьезную травму (фото)

Мальчика на "скорой" экстренно госпитализировали

В киевском парке "Юность", расположенном на территории Святошинского района города, ребенок получил двойной перелом руки. Как оказалось, мальчик прыгал на надувном батуте, который был ненадлежащим образом подготовлен к приему маленьких посетителей.

Пострадавший ребенок был госпитализирован. Об этом сообщает киевский Telegram-канал "Киев оперативный".

Известно, что ребенок развлекался и играл на надувном батуте, который установлен на территории парка. В тот момент, когда мальчик прыгнул с горки на середину аттракциона, оказалось, что там нет достаточной воздушной прослойки.

В результате этого ребенок получил двойной перелом руки, а конечность пострадавшего сильно деформировалась и буквально выгнулась в другую сторону.

На место вызвали карету скорой помощи и мальчика "под сильным обезболивающим" доставили в медучреждение. Вызвали ли на место происшествия правоохранителей — неизвестно.

Ребенок получил серьезную травму

Стоит отметить, что человек, который брал плату за билет на батут проигнорировал инцидент и поспешно скрылся с места происшествия.

"Человек, который берет деньги, сделала вид как будто не имеет отношения к этому аттракциону и пропал из поля зрения до приезда скорой", — говорится в сообщении.

Опасный аттракцион

Также в соцсети отмечается, что надувной батут в парке "Юность" несет опасность для всех посетителей — на этом аттракционе уже второй раз за две недели дети получают серьезные травмы.

Парк "Юность" находится

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на крыше многоэтажки дети рисковали собственными жизнями и снимали TikTok. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что ребята повторяют танцевальные движения и фиксируют все на камеру мобильного тлефона.