Мать положила тело в чемодан и залила бетоном: всплыли новые подробности убийства девочки в Кривом Роге

Матери грозит большой срок

В полиции раскрыли детали жестокого убийства 10-летней Дарины Шевченко из Кривого Рога. Ее мать пыталась скрыть следы убийства, залив тело бетоном.

Об этом сообщат Суспільне со ссылкой на заявление спикера ГУНП Днепропетровской области Анны Старчевской. По словам полицейской, сообщение об исчезновении девочки поступило 20 июня.

Правоохранители установили, что девочка с 15 июня не выходила на связь со своими друзьями или родственниками. В ходе расследования было установлено, что к исчезновению девочки могла быть причастна ее мать и в дальнейшем эта версия подтвердилась.

Отмечается, что 40-летняя женщина в ходе ссоры со своей дочерью убила ее и попыталась скрыть следы преступления. Мать была задержана, против нее открыто уголовное производство по статье об убийстве, по которой ей может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.

"Она положила тело ребенка в чемодан, вывезла на дачу и спрятала в погребе залив бетоном", — сказала Старчевская.

Во время поисков женщина говорила, что ее дочь ушла из дома и теперь она не знает где она и с кем. При этом она сотрудничала с полицией и помогала в поисках.

Семья убитой девочки не стояла на учете в профильных органах и в целом числилась как благополучной. У женщины есть еще двое детей, сейчас они находятся у бабушки.

Как сообщалось ранее, об убийстве девочки стало известно 22 июня, по данным журналистов, ее мать после этого пыталась найти в интернете информацию о том, как скрыть трупную вонь и какой цемент выбрать.