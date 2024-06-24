Обнимал и звал к себе, звонил по телефону ученицам в день убийства: кого подозревают в убийстве девочки в Черкасской области.

Шполянцы узнали у подозреваемого местного музыканта

В пятницу, 21 июня, в городке Шпола Черкасской области произошло ужасное преступление. 10-летняя Анна Лозовая вышла в местный магазин и не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в полицию, однако предотвратить трагедию, к сожалению не удалось : правоохранители нашли тело девочки с признаками насильственных действий и следами удушения. Уже на следующий день копы задержали подозреваемого в убийстве девочки – 33-летнего работника местного дома культуры. Кто он, и что могло стать мотивом для совершения преступления, узнавал "Телеграф".

"Помогите найти ребенка. Была одета в джинсовые шорты, черную футболку, обута в белые кроссовки. Большая просьба: кто видел или слышал, помогите", — такое сообщение в соцсетях 21 июня оставил отец Анны Анатолий Лозовой.

Позже он напишет: "Моей дочки уже нет".

Сообщение отца

"Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла. С целью сокрытия совершения преступления мужчина пытался скрыть тело потерпевшей", — сообщат в Нацполиции Черкасской области.

Имя подозреваемого в Нацполиции по понятным причинам не разглашается. Был опубликован лишь фрагмент его допроса, где мужчина признается в содеянном, мол, сам не понимал что делает, а пришел в себя, уже когда его руки были на шее девочки и она не дышала.

Впрочем, сами местные, несмотря на размытое лицо на видео, узнали, кого же задержали правоохранители. Как сообщили "Телеграфу" шполяне, подозреваемым оказался педагог и музыкант из соседнего Ватутиного. Эту же информацию подтвердили и источники среди правоохранителей.

— Он работал учителем в любительском кружке Шполы. Кроме того, еще проводил и индивидуальные уроки с детьми, — говорит собеседник издания.

Подозреваемый в преступлении

В местном доме культуры подозреваемый руководил ансамблем народной музыки и имел собственную рок-группу, куда периодически набирал новых членов по объявлениям в соцсетях. Индивидуально преподавал английский и игру на гитаре.

Очевидно, подозреваемый был на хорошем счету на работе, ведь в прошлом году даже получил благодарность от горсовета за "высокое профессиональное мастерство и преданность делу".

— Директор этого дома культуры рассказывала, что никаких конфликтов с ним никогда не возникало. Работал, занимался музыкой, — отметил источник в правоохранительных органах.

Однако местные, знавшие подозреваемого, рассказывают, что у мужчины было несколько пораженное самолюбие.

— Он считал себя недооцененным художником, мол, он создает такую хорошую музыку, а никто этого не видит, не хочет понимать. В общем, считал, что не может как-то реализоваться в жизни, переживал об этом, — рассказывает "Телеграфу" бывшая коллега подозреваемого.

На странице в соцсетях задержанного можно увидеть много "щемящих" сообщений об одиночестве, непонимании окружающих и поиске места в жизни.

Собеседник издания в силовых структурах утверждает, что ранее подозреваемый никогда не попадал в поле зрения стражей порядка, а сейчас активно сотрудничает со следствием и рассказывает в деталях подробности совершенного преступления.

Однако "Телеграф" нашел одну из учениц подозреваемого, уверяющую, что и раньше за ним наблюдалось странное поведение.

— Как-то на одном музыкальном конкурсе он пытался меня обнимать, постоянно прижать к себе… Я отходила, мне некомфортно было от этого. После конкурса он пытался связаться со мной, и это было несколько раз. Года два звонил. Однажды я с ним даже поругалась: он говорил, что я могу приехать [к нему], но я говорила, что я на учебе и не могу приехать. Потом он обиделся на меня. Кстати, последний раз он звонил мне утром в пятницу (в день убийства Анны Лозовой. — Ред. ), но я не брала трубку, — говорит собеседница издания.

Задержанному объявлено подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2. ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.