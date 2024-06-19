Под Киевом водитель BMW сбил пешехода: детали инцидента, фото

Мужчина не заметил человека, который стоял неподалеку

В Киевской области водитель легковушки совершил наезд на пешехода. Событие произошло на одной из улиц села Крюковщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в Боярскую больницу с травмой ноги.

Авария произошла во вторник, 18 июня. Как предварительно установили правоохранители Бучанского районного управления, 52-летний водитель автомобиля марки BMW, двигаясь задним ходом, сбил 60-летнего местного жителя, стоявшего на обочине дороги.

К счастью, потерпевший не получил тяжелых травм.

На месте происшествия

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Пренебрежение ПДД может привести к серьезным последствиям. Пешеходы и водители должны быть внимательны и ответственны на дороге.

Напоминаем, на днях в Киеве произошло ДТП за участие общественного транспорта в Соломенском районе. Маршрутка с людьми влетела в забор на проспект Воздушных сил.

Предварительно, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя. К счастью, никто не пострадал.

Фото с места ДТП попали в соцсети. Из них видно, что как автобус 805 маршрута влетел в забор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошло ужасное ДТП, мотоциклист влетел на бешеной скорости в автомобиль. Событие произошло на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы.