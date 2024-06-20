Ужасное ДТП под Киевом: передки автомобилей разлетелись вдребезги (фото)

На месте происшествия работают службы

В четверг, 20 июня, на автодороге Киев — Знаменка, возле села Ходосовка Обуховского района, произошла ужасная авария. Столкнулись два автомобиля марки Mercedes.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Правоохранители отмечают, что устанавливаются обстоятельства ДТП.

Известно, что пострадали трое участников происшествия. На месте продолжают работать медики и полиция.

Из фото аварии можно предположить, что столкновение было достаточно сильным. Передние части автомобилей разбиты вдребезги.

Последствия аварии

На одной из фотографий видна лужа крови возле попавшего в ДТП буса. В каком состоянии водители и пассажиры автомобилей правоохранители не отметили.

Транспортные средства имеют значительные повреждения

Напоминаем, на днях в Киеве произошла ужасная авария с участием мотоциклиста. Человек на высокой скорости влетел в легковой автомобиль. Событие произошло на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы.

Мотоциклист допустил столкновение с авто маркой Renault. На место ДТП сразу прибыли медики. На фото, которое опубликовали в сети, попал мотоцикл, разбитый вдребезги. На асфальте просто лужа крови.

Легковушка тоже имеет значительные повреждения. У авто изрядно помятая задняя часть.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом водитель автомобиля марки BMW сбил пешехода. Мужчина двигаясь задним ходом, совершил наезд на местного жителя, стоявшего на обочине дороги.