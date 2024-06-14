Парень в Виннице убил двух девушек и покончил с собой: погибшие могли быть известными стримершами

Информация о личностях убитых требует официального подтверждения

В Виннице 23-летний парень устроил стрельбу. Он застрелил свою 18-летнюю жену и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Сам стрелок после этого покончил с собой.

Подробности инцидента, который случился 13 июня в спальном районе, рассказали в полиции Винницкой области. Но позже в ведомстве сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице, передает "Суспільне.Вінниця".

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром 13 июня. Скору помощь смогла вызвать раненая 19-летняя девушка, но она не смогла открыть дверь медикам и полицейским, поэтому им пришлось влезть в квартиру на 3-м этаже через окно. По данным правоохранителей, молодой парень стрелял в девушек из пистолета в разгар конфликта на почве личных отношений, а затем сбежал. В квартире помимо раненой девушки обнаружили тело ее подруги — у обеих девушек были огнестрельные ранения. Позже на берегу реки Южный Буг было обнаружено и тело стрелка с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, он покончил с собой.

Орудия преступления – пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства были изъяты. Полиция завела уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). А 14 июня стало известно, что 19-летняя пострадавшая умерла в больнице, так и не придя в себя.

В сети утверждают, что речь идет о двух стримершах — Вере Пантере и ее подруге Наташе, которые вели стримы, где смеялись над русскими. В социальных сетях распространяют траурные видео с их фото.

У Веры Пантеры на странице в TikTok 48 тысяч подписчиков, а у ее подруги "Бандерівки" — 13 тысяч подписчиков. Они регулярно проводили прямые эфиры на этой платформе, где общались с россиянами, которые поддерживают войну в Украине и всячески над ними смеялись.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России бывший милиционер въехал в толпу пешеходов. В результате аварии много людей погибли и получили травмы.